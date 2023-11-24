Hava seferlerine yağış iptali

Toplantıda yarın yapılacak uçuşların yüzde 5 oranında iptal edilmesine karar verildi. Pazar günü ise saat 15.00'e kadar yapılacak uçuşların yüzde 15'i iptal edildi.



Yapılan açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

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