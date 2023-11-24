Hava seferlerine yağış iptali

Türkiye hafta sonu yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.
Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklıklarındaki ciddi düşüşle kar yağışının da etkili olabileceği açıklandı.
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar da iptal edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) hafta sonu alınacak önlemlerle ilgili toplantı yaptı.
Toplantıda yarın yapılacak uçuşların yüzde 5 oranında iptal edilmesine karar verildi. Pazar günü ise saat 15.00'e kadar yapılacak uçuşların yüzde 15'i iptal edildi.
Yapılan açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.
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