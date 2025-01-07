Soğuktan kaşları ve kirpikleri dondu

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu.

Soğuktan kaşları ve kirpikleri dondu

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava 'da hayatı esir aldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor. Sabah saatlerinde birçok araç, soğuktan çalışmadı.

Soğuktan kaşları ve kirpikleri dondu - 1

Sinan Yılmaz, 'da bu şekilde yaşamaya devam ettiklerini söyleyerek, "İşte halimiz bu, Ardahan'da eksi 20 derece ve üzerinde yaşamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kirpik ve kaşlarımız dondu" dedi. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19,8, Göle'de 25,5, Hanak'ta 18, Çıldır'da 18,5, Posof'ta 10,7 ve Damal'da 15 derece olarak kaydedildi.

Soğuktan kaşları ve kirpikleri dondu - 2

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...