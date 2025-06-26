Soğutmak istediği karpuz sonu oldu

Dört arama kurtarma teknisyeni, bir arama kurtarma aracı, dört dalgıç, bir dalgıç aracı ve bir botla yapılan çalışmada, Varol'un cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı.

Doğan Varol'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.