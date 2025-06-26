Soğutmak istediği karpuz sonu oldu
Diyarbakır'da Kralkızı Barajı'na soğuması için koyduğu karpuzu almak isteyen kişi, suya düşüp boğuldu.
Diyarbakır'da bir kişi baraj gölüne bıraktığı karpuzu almak isterken boğuldu.
Olay, öğleden sonra Ergani ilçesi Yoncalı Mahallesi yakınlarındaki Kralkızı Barajı'nda meydana geldi.
Doğan Varol isimli kişi, soğuması için bıraktığı karpuzu almak isterken dengesini kaybedip suya düştü.
Varol'un kaybolması üzerine, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Dört arama kurtarma teknisyeni, bir arama kurtarma aracı, dört dalgıç, bir dalgıç aracı ve bir botla yapılan çalışmada, Varol'un cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı.
Doğan Varol'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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