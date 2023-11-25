Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, aldığı paket servisini müşteriye yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, bulvarda seyir halinde iken bir anda karşıdan karşıya geçmek için yola inen gence çarptı. Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken; çarpılan genç ise asfalta yığılıp kaldı. Kazazedelerin yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden de yardım talep etti.



ANİDEN KOŞMAYA BAŞLADI



Bilinci açık olan motosikletli kurye yerde ambulansın gelmesini beklerken, baygınlık geçiren genç ise bir süre sonra kendisine gelmeye başladı. Polis ve kazayı öğrenince olay yerine gelen yakınlarının yardımıyla ayağa kalkabilen genç, temin edilen tabure oturması istenince bir anda agresif bir tutum sergilemeye başladı. “Rüya bu, beni tutmayın. Neden bu kadar insan toplandı. Ben kaza falan yapmadım” diyen genç, polis ve yakınlarının elinden kurtularak koşmaya başladı. Ekipler ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden uzaklaşmaya çalışan genç, yakınları tarafından yakalandı. Polis ve yakınların çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendini muayene etmek isteyen sağlık ekibine de zor anlar yaşattı.

Sakinleşmesi için uzun süre çaba harcanan genç, daha sonra ambulansa alınarak acil servise sevk edildi. Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.