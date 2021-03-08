Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbulda, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Haftanın ilk iş gününde kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. Her iki köprüde Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

BUGÜN BU YOLLAR KAPALI



İstanbul Valiliği, kentte düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla bugün saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.



Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:



1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.



3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.



4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.



5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.



6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.



7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.



8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.



ALTERNATİF YOLLAR



Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle:



1.Gümüşsuyu Caddesi



2.Tarlabaşı Bulvarı



3.Refik Saydam Caddesi



4.Sıraselviler Caddesi