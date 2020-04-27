Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü.

İzmir’de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.

Kent genelinde yapılan denetimlerde, 23 Nisan Perşembe günü başlayıp 4 gün süren ve gece 00.00'da sona eren kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen bin 715 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira ceza kesildi.



Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem uygulandı.



BİTİME 5 DAKİKA KALA CEZA



Ayrıca yapılan denetimlerde kısıtlamanın bitmesine 5 dakika kala aracıyla dışarı çıkan bir kişiye ekiplerce ceza kesildi.

