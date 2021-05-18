Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? (19 Mayıs'ta kısıtlama var mı?)

17 günlük tam kapanma dönemi sona erdi. Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlandı.

Genelgede akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00'de, hafta sonlarıysa sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağına yer verdildi. Uzaktan eğitime ilişkin de bir açıklama geldi.

Bakanlığın tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre hafta sonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak.

18 YAŞ VE ALTINA YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Ayrıca 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen yasaklarda da değişikliğe gidildi. 18 yaş altına yasak tamamen kalkarken, iki doz aşı olmuş 65 yaş üstü kişilere de gün içerisinde yasak uygulanmayacak. Akşam 21.00'de başlayacak olan yasak ise herkes için geçerli olacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜNE 'AŞI' DETAYI



Aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bakanlık ayrıca, "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını

(metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır" kuralını getirdi.



Turistlere sağlanan izin devam edecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Şehirler arası seyahate ilişkin alInan kurallar ise şöyle;



Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde şehirlerarası seyahat yasağı geçerli olacak. Otobüs, uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahet de izin belgesi istenmeyecek sadece rezervasyon yeterli olacak.

YÜZDE 50 KAPASİTE SINIRI



Ayrıca, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek.



KAPALI OLACAK İŞLETMELER



- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,



- Sinema salonları,



- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,



- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,



- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,



- Hamam, sauna ve masaj salonları,



- Lunaparklar ve tematik parklar.

AÇILACAK İŞLETMELER



Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecek.



Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazar yerleri kurulmayacak.



Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecekler.



Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.



YEME İÇME YERLERİ



Bakanlık restoran ve kafelerin içeriye müşteri kabul etme yasağını devam ettirdi.



İşletmerele, "Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri" izni verildi.



KAMU KURUMLARINDAKİ MESAİ UYGULAMALAR



- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması,



- Uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi,



EĞİTİM/OKULLAR



- Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri,



- Diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB'in açıklamasına uygun hareket edilmesi,



NİKAH VE DÜĞÜNLER



- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesine karar verildi.

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