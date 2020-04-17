Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim

Corona virüs önlemleri kapsamında büyükşehirler ve Zonguldak'ta bu hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı var.

Yasak öncesi market, fırın ve pazar gibi yerlerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için güvenlik güçleri denetim yapacak.

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yasağın uygulanacağı 31 il valiliğine talimat gönderdi.

Talimatta corona virüs salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla bugün saat 15.00-24.00 arasında; uygulama yapılması istendi.



"EN ÜST SEVİYEDE DENETİM"

Bu kapsamda bugün belirtilen saatlar arasında; market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde-sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı en üst seviyede denetlenecek.

SOSYAL MESAFE TEDBİRİ ALINACAK



Bugün saat 21.00'den itibaren kapalı olması gereken market gibi işyerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Ayrıca toplu taşıma araçlarında ve duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar da denetlenecek.



KURALA UYMAYANA CEZA



Kararlara uymayan işyerlerine ve vatandaşlara; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE