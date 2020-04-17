Sokağa çıkma yasağı öncesi yüzlerce metrelik kuyruk

Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar market ve kasaplara akın etti. Bursa'da et almak isteyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

İHA 17.04.2020 - 13:14

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Bursa'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.

Corona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İki gün sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılamayacak olan vatandaşlar, yasak öncesi kasaplara hücum etti.

Et almak isteyen vatandaşlar kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekledi.

Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dediler.

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