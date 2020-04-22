Sokağa çıkma kısıtlaması olan genç otomobil bagajında yakalandı

Emet ilçe girişinde Türkiye geneli huzur operasyonunda uygulama yapan polis ekipleri tüm araçlarda kapsamlı arama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sırasında Muzaffer Ş. yönetiminde otomobilin bagajından sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı M.A. otomobil bagajında yapılan kontrolde polise yakalandı.



M.A., polise yaptığı açıklamada, 19 yaşında olduğunu ceza yememek için kontrol noktasının üst tarafında bagaja bindiğini söyledi. Polis ekipleri genç hakkında yasal işlem başlatıp polis merkezine götürdü.