Sokağa çıkma kısıtlaması olan genç otomobil bagajında yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, sokağa çıkma kısıtlaması olan genç yakalandı..

İHA 22.04.2020 - 23:44

sokağa çıkma yasağı.jpg

Emet ilçe girişinde Türkiye geneli huzur operasyonunda uygulama yapan polis ekipleri tüm araçlarda kapsamlı arama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sırasında Muzaffer Ş. yönetiminde otomobilin bagajından sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı M.A. otomobil bagajında yapılan kontrolde polise yakalandı.

M.A., polise yaptığı açıklamada, 19 yaşında olduğunu ceza yememek için kontrol noktasının üst tarafında bagaja bindiğini söyledi. Polis ekipleri genç hakkında yasal işlem başlatıp polis merkezine götürdü.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...