Sokağa kuruması için asılan halı çalındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde elindeki pazar arabasıyla sokağa gelen bir kadın, boş arazideki demir çubuğun üzerine kuruması için bırakılan halıyı gördü.

Bir süre etrafa bakınan şüpheli, halıyı alıp, pazar arabasına koyarak uzaklaştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.