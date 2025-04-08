Sokağı savaş alanına çeviren yıkım: Beton parçaları otomobilin üzerine düştü

Olay günü otomobiliyle caddeye gelen sürücü, oğlu Adnan Dahan'ı araçta bırakarak bariyerlerin bittiği noktaya aracını park etti. Sürücü bankada işlemlerini yaptığı sırada yıkım çalışması yapan kepçenin darbesiyle kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü.

Olay, 5 Nisan'da Merkez Mahallesi'ndeki Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan beş katlı binanın önünü bariyerlerle kapatıldı.

Otomobilde bulunan Adnan Dahan, olaydan yara almadan kurtulurken araçta hasar oluştu.

Korkuyla otomobilden çıkan Adnan Dahan, "Birden makine sesi duydum. Bir baktım duvar arabanın üzerine düştü. Otomobilin içindeydim. Allah'tan bir şey olmadı" dedi.

Sürücü, yıkım firmasından şikayetçi olacağını söyledi.