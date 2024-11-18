Sokak çeşmesine hortum takıp aracını yıkadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak çeşmesine hortum takarak otomobilini yıkayan sürücüye, 2 bin 52 TL ceza kesildi.
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda, yol kenarındaki çeşmeye hortum takan sürücü, otomobilini yıkadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin eden İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ettiklerini açıkladı.
Sürücüye, 2 bin 52 TL ceza uyguladı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “’Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması’ kuralından 2.052 TL cezai işlem uygulanmıştır.” denildi.
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