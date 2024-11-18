Sokak çeşmesine hortum takıp aracını yıkadı

Sürücüye, 2 bin 52 TL ceza uyguladı.



Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “’Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması’ kuralından 2.052 TL cezai işlem uygulanmıştır.” denildi.