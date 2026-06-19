"Şapkalılar" çetesine 5 ilde büyük operasyon: 32 şüpheli hakkında adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabından İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerinde önde gelen sokak çetelerinden biri olan “Şapkalılar”a operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını açıklayan Bakan Gürlek, "İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz." dedi.

CEZALARIN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Gürlek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması hâlinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngörmektedir. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir."

“ŞAPKALILAR” SUÇ ÖRGÜTÜ HAKKINDA BİLİNENLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli yağma”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “yağma”, “6136 sayılı Kanun’a muhalefet”, “mala zarar verme”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “tehdit” suçlarına ilişkin “Şapkalılar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 2025 ve 2026 yıllarında suç örgütü mensuplarına yönelik başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin illerinde toplam 19 ayrı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda suç örgütünün 93 eylemi deşifre edildi; tespiti yapılan 296 şüpheliden 245’i yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Dosya kapsamında 172 şüpheli tutuklandı, 73 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilen sözde örgüt kadrosunda yer alan 4 şüpheli hakkında kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarıldı.

İTALYA VE BELÇİKA İNTERPOL BİRİMLERİYLE KORDİNELİ ÇALIŞMA

Soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri tespit edildi.

Örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin olarak WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi. İncelemelerde kullanılan yurt dışı numaralara ait IP bilgilerinin İtalya ve Belçika ülkeleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Bu kapsamda gerekli yazışmalar yapılarak adli yardımlaşma talebinde bulunulması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürecin başlatılması talep edildi. İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile gerekli bilgi ve belgeler paylaşılmış; Belçika ve İtalya İnterpol birimleriyle koordineli çalışma yürütülmesi istendi. Suç örgütüne ilişkin çatı iddianame düzenlendi ve yargılamaya başlandı.