Sokak hayvanları düzenlemesi: Aynı yıl birden fazla hayvanını kaybeden yeniden hayvan sahiplenemeyecek

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmelik, sahipsiz köpeklerin toplanmasına ilişkin yöntemler, hayvan bakımevlerine getirildiklerinde işleyecek süreç ile hayvan bakımevlerinde tutulması ve sahiplendirilmeleri konularını ayrıntılandırıyor.



"Yakala-kısırlaştır-tut/sahiplendir" metodu kapsamında, belediyelerce toplanıp rehabilite edilen hayvanların tutulacağı bakımevlerinin özellikleri ortaya konuluyor.



ŞARTLAR YENİDEN BELİRLENDİ



Yönetmelikle, hayvan sahiplerinin görevleri ile hayvan sahiplenme şartları da belirlendi.



Hayvan sahipleri, hayvanların insanlara, diğer canlılara ve çevreye olası olası zararlarını önlemek ve gerekli tedbirlere rağmen oluşacak zararları tazmin etmekle sorumlu olacak.



Sahipsiz hayvanlarla ilgili işlemlerde il özel idareleri, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri, diğer ilçe ve belde belediyeleri görevli olacak.



Söz konusu yerel yönetimler ise sahipsiz köpekleri toplamakla, bakımevlerine alınan köpeklerden ve hayvan sahiplendirme işlemlerinden sorumlu olacak.



Bakımevlerinin sağlıklı koşullarda hizmet verebilmesi için yerel yönetimler gerekli bütçeyi ayırmakta zorunlu olacak.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Yönetmelikle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yazılı bir açıklamada bulundu.



Bakan Yumaklı, düzenmelemenin kurallara uyan ve hayvan refahını gözeten hayvan sahiplerinin haklarını da koruduğunu ifade etti.

