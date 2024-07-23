Sokak hayvanları düzenlemesi | Çelik: Bunun katliam yasası gibi sunulması haksızlık

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki seçimlerin yakından takip edildiğini söyleyen Çelik, konuyla ilgili MYK'da kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Birinci meselenin Gazze olduğunu söyleyen Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen İsrail'in aynı vahşeti sürdürdüğüne dikkat çekti.

Çelik, enflasyon mesajı da verirken "Vatandaşı enflasyona ezdirmeme yaklaşımımız sürecek." dedi.



SAHİPSİZ HAYVAN DÜZENLEMESİ



Çelik'in açıklamaları şöyle:



"Ötanazi ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlik yasasına atıf yapılmasına ilişkin düzenleme söz konusu. İnsanımızın canını yakan bir olay var. Sokakta bir durum var. Bunun katliam yasası gibi sunulması haksızlık. Canlılara da saygı göstermemiz gerekiyor. Bunun katliam yasası olarak sunulması haksızlıktır. Büyük bir eylem planı var. Hastalık yayma tehlikesi olan ya da salgınlaşmış hayvan da düzenleme var. İnsanımızı ve hayvanları koruma konusunda iradedir. Herhangi bir şekilde sokaklarda çocuklarımızın yaşlı insanlarımızın bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Arzumuz sokakların güvenli hale gelmesidir. Bu hayvanları da güvensiz ortamdan koruyan bir düzenlemeye imza atıyoruz. Bu yasanın amacı budur.



BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ



Birincisi burada ABD demokrasisiyle de ilgiliyiz. Suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. ABD halkın iradesine saygılıyız. Hükümet, kabine ve parti olarak hangisi seçilirse seçilsin bizim hazırlığımız tamdır. Biz de yakından takip edeceğiz.

SURİYE İLE NORMALLEŞME



Burada Putin'in de bir iradesi söz konusu. Bu dosya üzerinde çalışma devam ediyor. Herhangi bir takvim yok. İstihbarat kurumları belli aralıklarla görüşüyor. Siyasi bir dosya haline gelip Dışişleri Bakanlığı'nın MSB'nin olgunlaştıracağı çerçeve Cumhurbaşkanınımıza ve Suriye Devlet Başkanı'na sunulur. Mutabakat ortaya çıktıktan sonra bir takvim çıkar.