Sokak hayvanları düzenlemesinde sona doğru (Ötanazi olacak mı?)

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi. AK Parti Grup Başkanı Güler ise "Muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle bu hafta sonuna doğru Meclis Başkanlarımıza teklifimizi vereceğiz" dedi.



Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:



"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER'DEN AÇIKLAMA



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.



Çalışmada gelinen son durum sorulan Güler, çalışmaya ilişkin tutanakları bugün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını belirtti.



Düzenlemeye ilişkin son rötuşları yapacaklarını ifade eden Güler, "Muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle bu hafta sonuna doğru Meclis Başkanlarımıza teklifimizi vereceğiz. Teklifimiz 5199 Sayılı Kanun'daki bazı maddelerdeki değişiklikleri öneriyor. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunumuz da var. Onunla birlikte bir düzenleme, oradan da atıflar var." diye konuştu.



Güler, Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.



"Sokaklar güvenli bir alan olarak tarif edilemez." diyen Güler, şunları söyledi:



"Köpeklerimizi, hayvanlarımızı daha korunaklı, daha güvenli alanlara almamız gerekiyor. Çok nitelikli barınaklara almamız gerekiyor. Bakanlıklarımızın güçlü desteğiyle barınakların imkanlarını artırma, ciddi bir kısırlaştırma, aşılama, aynı zamanda sahiplendirme noktasında çok güçlü bir çalışmaya metnimizde yer vermeye arzu ediyoruz."



"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAMIZ LAZIM"



Bir gazetecinin, "kamuoyunun, bu çalışmada en çok merak ettiği konunun zararlı hayvanların uyutulması olduğunu" belirtmesi üzerine Güler, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunun 9. maddesinin olduğunu anımsattı.



Bu kanunun şu an yürürlükte olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:



"9. madde, kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyecek şekilde azgınlaşmış, barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren, hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi yoluyla hayatlarına son vermeyi emrediyor. Yani bu kanun şu anda var. Sokaklardan barınaklara hayvanlarımızı alıp hem kısırlaştırma hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken barınaklarda kalma imkanı kalmayacak. Hayvandan hayvana, hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan, rehabilite edilme imkanı kalmamış, çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda çok önemli bir kuduz riski tehlikesi... Dolayısıyla bunu da göz önüne almamız gerekiyor. Barınaklardaki yaşam kalitesinin artırılması için gerekli tedbirleri almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımızın, onlara acı vermeden, eziyet çektirmeden, merhamet iklimimize uygun olarak ötanazi yoluyla hayatlarına son vermektir."