Sokak hayvanları düzenlemesine Özel'den tepki: CHP kırmızı alarmdadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Özel, hayvan hakları yasasının CHP'nin kırmızı alarmı olduğunu dile getirdi. En düşük emekli maaşına yapılan zamma da tepki gösteren CHP lideri, "12 bin 500 liraya çıkartılması emekli ile dalga geçmektir." dedi.

Sokak hayvanları düzenlemesine Özel'den tepki: CHP kırmızı alarmdadır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşen ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel Genel Merkezi'ndeki ortak basın toplantısında konuştu.

Özel'in gündeminde en düşük emekli maaşlarına yapılan zamlar ve sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme vardı.

"Hayvan hakları yasasında CHP kırmızı alarmdadır." ifadelerini kullanan Özel, sağlık sorunları onlar dışında parti gruplarının Meclis'te olduğunu dile getirip "Mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Bu katletmek demek. CHP'li belediye bunu yapmayacak ama bunu birçok belediye yapacak."

"EMEKLİ ZAMMI YETERSİZ" TEPKİSİ

Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zamma da tepki gösterdi.

Partisinin en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunduğunu ifade eden Özel, "En düşük emekli aylığının 12 bin 500'e çıkarılması dalga geçmektir. Bu 10 bin lira Ocak'ta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Zamdan önce 16 kiloydu. Zam sonrası 20 kiloya çıktı. Ocak ayına göre emeklinin sofrasından, 5 kilo dana kıymayı birisi alıyor. Dün yapılan bir zam değili emeklinin hakkı olan parayı çalmaktır. Bunu kabul etmeyeceğimizi, mücadeleye devam edeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

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