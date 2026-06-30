Sokak hayvanları saldırıları. İki belediye başkanı için soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı 'ndan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen işlemler hakkında basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada "Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden olaylar ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında İçişleri Bakanlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri titizlikle yürütülmektedir." denildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, ayrıca son iki yıl içerisinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğünün belirtildiği açıklamada, "Erzurum’un Narman ilçesinde ise sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki M.T. isimli evladımız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan bu olayların ardından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğunun tespit edildiği bildirildi. Ayrıca, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği de tespitler arasında yer aldı.

İHMALLER SONUCU KÖPEK SALDIRISI

Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği için tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada "Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmişti." ifadeleri kullanıldı.

HİLVAN BELEDİYE BAŞKANI'NA DA İNCELEME

Ayrıca, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise DEM Partili belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği de bildirildi.

Gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da araştırma/ön inceleme izni verildi.