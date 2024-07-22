Sokak hayvanları yasa teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarıldı

Uzun zamandır tartışılan sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemede önemli bir değişikliğe gidildi. Muhalefetin ve hayvanseverlerin şiddetle karşı çıktığı “ötenazi” kelimesi teklif metninden çıkarıldı. Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki 17 maddelik teklifin görüşmeleri yine gergin başladı. Muhalefet milletvekilleri teklifin anayasaya aykırılık içerdiğini ve teklifin geri çekilmesi istendi. Komisyon salonuna daha önceki toplantıda gerilim yaratan isimlerin alınmaması da tartışma yarattı. Komisyon salonuna giremeyen bazı hayvan hakları savunucuları Meclis’te slogan atarak bu durumu protesto etti. AK PARTİ VE CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GÖRÜŞTÜ Yaşanan gerilimin sona ermesi için AK Parti ile CHP Grup Başkanvekilleri bir araya geldi.. Görüşmenin ardından AK Parti’nin verdiği önerge ile teklifte yer alan “ötenazi” kelimesi metinden çıkarıldı.

Bunun yerine 2010 yılında yasalaşan ve “ötenazi” kavramının da yer aldığı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9’uncu Maddesi’nin 3. Fıkrası’na atıf yapıldı.



Atıf yapılan maddede, ötenazinin hangi gerekçelerle ve kimler tarafından uygulanacağı açıkça belirtiliyor..



Buna göre, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalıklarda, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ve davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekimin onayı ile ötenazi yapılabilecek.



Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekimin gözetiminde gerçekleştirilecek.



Verilen önerge ile ayrıca teklifin dördüncü maddesinde de bazı değişiklikler yapıldı.



Buna göre, “Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır.” ifadesi, “Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır.” şeklinde değiştirildi.



Değiştirilen madde de komisyonda kabul edildi.



Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ederken, düzenlemenin Meclis tatile girmeden Genel Kurul’dan geçmesi öngörülüyor.