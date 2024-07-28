Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeyi de içeren yasa teklifi bugün TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak. Saat 14.00'te toplanan Genel Kurul’da diğer gündemler görüşülürken, düzenlemenin ilerleyen saatlerde ele alınması bekleniyor.

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme bugün Genel Kurulu’na gelecek.

Genel Kurul, saat 14.00’te toplandı.

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemenin akşam saatlerinde ele alınması bekleniyor.

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MUHALEFET “UYUTMA” MADDESİNE KARŞI

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi, 17 maddeden oluşuyor.

Yasa teklifinde, muhalefet ve hayvanseverlerin en çok itiraz ettiği nokta, değişikliğe de uğrayan 5’inci madde…

Yasa teklifinin 5’inci maddesinde yer alan “ötanazi” ifadesi tekliften çıkarıldı.

Teklifte, 2010 yılında yasalaşan ve ötanazi kavramının da yer aldığı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasına atıfta bulunuldu.

Bu madde ötanazinin hangi gerekçelerle ve kimler tarafından uygulanacağı belirtiliyor.

Söz konusu maddede şu ifadelere yer veriliyor:

“Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır.

Ancak,

a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında,

b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,

c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda,

veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.”

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