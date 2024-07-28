Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda: CHP'li vekillerden eldivenli protesto

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'na geldi. Muhalefet ve hayvanseverlerin itiraz ettiği 17 maddelik düzenlemenin görüşmeleri, Meclis'te görülmeye başlandı.

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda: CHP'li vekillerden eldivenli protesto

Son dakika haberi! Sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme Genel Kurulu’na geldi.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00’te toplandı.

Diğer maddeleri üzerinde çalışmalarını tamamlayan milletvekilleri, akşam saatlerinde sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi ele almak üzere toplandı.

USUL TARTIŞMASI YAŞANDI

Ancak maddelerin görüşülmesine başlanamadı.

Genel Kurul’da usul tartışması yaşandı.

Muhalefet milletvekilleri, tasarının Anayasa’ya uygun olmadığını savundu.

Parti temsilcileri bu konuda kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında CHP'li milletvekilleri ellerine kırmızı boyalı beyaz eldiven takarak teklifi protesto etti.

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MUHALEFET “UYUTMA” MADDESİNE KARŞI

Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi, 17 maddeden oluşuyor.

Yasa teklifinde, muhalefet ve hayvanseverlerin en çok itiraz ettiği nokta, değişikliğe de uğrayan 5’inci madde…

Yasa teklifinin 5’inci maddesinde yer alan “ötanazi” ifadesi tekliften çıkarıldı.

Teklifte, 2010 yılında yasalaşan ve ötanazi kavramının da yer aldığı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasına atıfta bulunuldu.

Bu madde ötanazinin hangi gerekçelerle ve kimler tarafından uygulanacağı belirtiliyor.

Söz konusu maddede şu ifadelere yer veriliyor:

“Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır.

Ancak,

a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında,

b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,

c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda,

veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.”

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