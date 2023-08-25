Sokak hayvanlarını besleyen iki kişiye dayak

Samsun'da Kadamut Mahallesi’nde emekli Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar (74) ve Yasemen Yavuz (43), sokak hayvanlarını beslerken kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından dövüldü.



Hastaneden rapor alan Uyar ve Yavuz, Şahin Z. ve babasından şikayetçi oldu.



Fevzi Uyar, 8 yıldır Kurtuluş Yolu’nda köpekleri beslediğini belirterek şöyle konuştu:

''Yasemen Yavuz ile birlikte buraya gelmiştik. Biz, 21 Ağustos Pazartesi günü hayvanları beslerken, o sırada yanımızda bir araba durdu. Daha önceden de tanıştığımız, kendini savcı olarak tanıtan Şahin Bey ve yanında da benim yaşlarımda babası vardı. O adam köpeklere, benim ağzıma alamayacağım küfürler etti. ‘Bunları burada beslemeyin, gidin yukarıda besleyin.’ dedi.