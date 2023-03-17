Sokak hayvanlarını besleyen kadının çenesini kıran sanığın cezası belli oldu

Eskişehir'de sokak hayvanlarını besleyen Aysun Bekar'a saldıran ve çenesini kıran Sabih Bozok 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bozok'un hapis cezası 6 bin lira para cezasına çevrilirken, 10 eşit taksitlet ödenmesine hükmedildi.

Sokak hayvanlarını besleyen kadının çenesini kıran sanığın cezası belli oldu

’de yaşayan 3 çocuk annesi Aysun Bekar, oğlu Arda (17) ve arkadaşı Beyza Yerlikaya (27) ile 2021 yılı haziran ayında sokak hayvanlarını beslemek için gittiği Odunpazarı ilçesinin kırsal Akpınar Mahallesi'nde, orada hayvanları beslemesini istemeyen Sabih Bozok’un saldırısına uğradı.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Bekar’ın çenesinde 2 kırık tespit edildi. Geçirdiği ameliyatın ardından çenesine platin takılan Aysun Bekar, tedavisinin ardından taburcu oldu. Sabih Bozok ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameyle Sabih Bozok hakkında, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, Aysun Bekar’ın çenesindeki kırıklar nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında artırılması talep edildi.

10 AY CEZA ALDI

Davanın karar duruşmasına taraftar ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sabih Bozok, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme, Sabih Bozok’a iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle ‘kasten yaralama’ suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezasını 6 bin lira para cezasına çevirip 10 eşit taksitle ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanık Bozok’a, Aysun Bekar’ın oğlu Arda’ya yönelik kasten yaralama suçundan ise 5 taksitle 1500 lira para cezası verdi. Sabih Bozok’un eşi Ayşegül Bozok ise ‘hakaret ve tehdit’ suçlarından beraat etti.

Sokak hayvanlarını besleyen kadının çenesini kıran sanığın cezası belli oldu - 1 Sanık Sabih Bozok 

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