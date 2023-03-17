Sokak hayvanlarını besleyen kadının çenesini kıran sanığın cezası belli oldu

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameyle Sabih Bozok hakkında, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, Aysun Bekar’ın çenesindeki kırıklar nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında artırılması talep edildi.



10 AY CEZA ALDI



Davanın karar duruşmasına taraftar ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sabih Bozok, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme, Sabih Bozok’a iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle ‘kasten yaralama’ suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezasını 6 bin lira para cezasına çevirip 10 eşit taksitle ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanık Bozok’a, Aysun Bekar’ın oğlu Arda’ya yönelik kasten yaralama suçundan ise 5 taksitle 1500 lira para cezası verdi. Sabih Bozok’un eşi Ayşegül Bozok ise ‘hakaret ve tehdit’ suçlarından beraat etti.