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Sokak kedisini tekmeleyen kişi gözaltına alındı

Isparta'da köpeğini gezdirdiği sırada sokak kedisine tekmeyle saldıran B.Y. gözaltına alındı.

Sokak kedisini tekmeleyen kişi gözaltına alındı

'da Yedişehitler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde köpek gezdiren kişinin, önündeki kediyi tekmelediği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada kediyi tekmeleyenin çocuk yaştaki B.Y. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan B.Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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