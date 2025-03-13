Sokak kedisini tekmeleyen saldırgan tutuklandı
Isparta'da köpeğini gezdirdiği sırada sokak kedisine tekmeyle saldıran B.Y. gözaltına alındı.
Isparta'da Yedişehitler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde köpek gezdiren kişinin, önündeki kediyi tekmelediği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan çalışmada kediyi tekmeleyenin 24 yaşındaki B.Y. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan B.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "Hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı. Saldırganın 11 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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