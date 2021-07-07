Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit

Konya'da bir kişi, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle,  tanımadığı komşusu tarafından tehdit edildi.

DHA 07.07.2021 - 11:33

Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit

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Konya'da sokak köpeklerini besleyen bir hayvansever bir kişi tarafından tehdit edildi. 

Olay, haziran ayında, merkez Meram ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre ismi açıklanmayan hayvansever, sokak hayvanlarını beslediği sırada, aynı mahallede oturan tanımadığı bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Elinde sopa olan kişi, hayvansevere hakaret edip, "Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim" diyerek tehdit etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Şefkat-Der avukatı Ayşegül Başkoçak, tehdit edilen hayvansevere destek oldu. Başkoçak, şüpheli hakkında 'tehdit' ve 'hareket' ile 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5199 sayılı suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduklarını belirtti.

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