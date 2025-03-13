Sokak köpekleri tartışması: İçişleri Bakanlığı 81 ile müfettiş gönderdi

Bakanlıktan 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanları için yazı: Her bir hayvan için 71 bin lira ceza kesilecek Haberi Görüntüle

Rana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirdi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, belediyelerin iki ayda bir denetime alınacağını söyledi. "REHBERLİK YAPACAKLAR"



“Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek.” diyen Bakan Yerlikaya, “Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır.” şeklinde konuştu.



Müfettişlerin, sahipsiz sokak hayvanlarının yürürlüğe girdiği 2 Ağustos tarihinden bu yana yapılanları yerinde inceleyeceklerini anlatan Bakan Yerlikaya, “İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler.” ifadelerini kullandı.

“BAZI BELEDİYELER, BAŞKA İLÇE SINIRI İÇİNE BIRAKIYOR”



“Sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını parka götüremeyen anneler var. Sabah camiye giderken endişe içinde olan vatandaşlarımız var.” diye konuşan Bakan Yerlikaya, her bir cana saygılı olduklarını anlatıp, sahipsiz sokak hayvanlarına iyi bakmak istediklerini söyledi.



Kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, bazı belediyelerin sahipsiz hayvanları toplamak yerine başka belediyelerin sınırları içine bıraktığını anlattı. Bu konuyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Yerlikaya, idari soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

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SON DÜZENLEME YENİDEN GÜNDEMDE Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa bir kez daha Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada Meclis’ten geçerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlattı. Yasanın tüm sorumluları tarafından uygulanması gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, “Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir.” diye konuştu.

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YENİ YASA HANGİ DÜZENLEMELERİ KAPSIYOR?



Peki sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu hangi düzenlemeleri kapsıyor?



Geçen yıl temmuz ayında Meclis’ten geçen kanunla yakala-kısırlaştır-sal metodu terk ediliyor, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi öngörülüyor. BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI NELER?



Kanun; yerel yönetimlere, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamayı yükümlülük haline getiriyor. Yeni yasa, sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan bakımevlerine alınıp, rehabilite edilmesi ve sahiplendirilinceye kadar burada barındırılmasını düzenliyor. Söz konusu kanunla, belediyelere 31 Aralık 2028’e kadar hayvan bakımevleri kurma ve mevcut bakımevlerinin şartlarını iyileştirme yükümlülüğü de getirildi.

Yürürlükteki yasaya ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları

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Muhalefet ise sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesinin çözüm getirmekten çok yeni sorunlar yarattığı görüşünü savunuyor.



Rana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan saldırıların ardından konuyu Meclis’teki grup toplantısında gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara bir çağrıda bulundu.



Yürürlükteki yasanın sokaktaki popülasyonu artıracağını söyleyen Özel, “Bu yasa al, götür ve ne yaparsan yap dediği için hem de bu kadar büyük ekonomik kriz varken, hayvan barınağı lazımken bunun da önünde engel. Yeni kısırlaştırma için köpekler toplanamıyor ve sokaktaki popülasyon artıyor.” diye konuştu.



Yasayı iptal için Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını anlatan Özel, “Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım şu Meclis'te şu yasayı düzeltelim.” ifadelerini kullandı.