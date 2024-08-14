Sokak köpeklerine mama götürürken minibüs çarpan kadın hayatını kaybetti

Tavşanlı-Harmancık kara yolu 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada, M.P. (46) kullandığı 35 AEF 380 plakalı minibüsle, önünde giden Aysun Köse'nin kullandığı 43 AFT 698 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Köse, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazada Köse’nin bisiklet sepetinde bulunan köpeği de öldü.



Hayvansever Aysun Köse’nin bisikletine mamaları yükleyip, bölgedeki sokak köpek köpeklerini beslemeye gittiği öğrenildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.P. gözaltına alındı.





