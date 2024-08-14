Sokak köpeklerine mama götürürken minibüs çarpan kadın hayatını kaybetti

Kütahya’da üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle sokak köpeklerine mama taşıyan Aysun Köse (54), arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sokak köpeklerine mama götürürken minibüs çarpan kadın hayatını kaybetti

Tavşanlı-Harmancık kara yolu 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada, M.P. (46) kullandığı 35 AEF 380 plakalı minibüsle, önünde giden Aysun Köse'nin kullandığı 43 AFT 698 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Köse, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazada Köse’nin bisiklet sepetinde bulunan köpeği de öldü.


Hayvansever Aysun Köse’nin bisikletine mamaları yükleyip, bölgedeki sokak köpek köpeklerini beslemeye gittiği öğrenildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.P. gözaltına alındı.



 

Sokak köpeklerine mama götürürken minibüs çarpan kadın hayatını kaybetti - 1

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyithan İzsiz kimdir? AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz'in biyografisi

Seyithan İzsiz kimdir? AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz'in biyografisi

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Ahırın çatısı çöktü, mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Ahırın çatısı çöktü, mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Ahmet Ersagun Yücel kimdir? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel'in biyografisi

Ahmet Ersagun Yücel kimdir? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel'in biyografisi

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Birçok ilçede denize girmek yasaklandı

Birçok ilçede denize girmek yasaklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...