Sokak köpeklerini besleyen ailenin evi taşlandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokak köpeklerine yemek ve su vererek onları besleyen ailenin, çevredekiler tarafından tehdit edilip evlerinin taşlandığı iddia edildi.

NTV Haber - DHA 20.07.2020 - 10:32 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 10:33

Sokak köpeklerini besleyen ailenin evi taşlandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi Çakır Sokak'ta yaklaşık 8 yıldır oturan Özgür ailesinin üyeleri, mahalleye bırakılan köpeklere yemek ve su veriyordu.

Yemek bulunca sokaktan ayrılmayan köpeklerin havlayarak gürültü yaptıklarını öne süren komşular rahatsız oldu.

Zekiye Özgür, ilk olarak sözlü tehditlere maruz kaldıklarını, daha sonra da evlerinin taşlandığını öne sürdü.

Bunun üzerine Özgür ailesi köpeklere yemek vermeyi kesti.

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