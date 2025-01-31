Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu

Görüntülerde çocuğun çığlık atarak yardım istediği ve elindeki çuval parçası ile köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Yaklaşık bir dakika süresince çığlık atan çocuğun yardımına çevrede bulunan bir araç sürücüsü yetişirken, köpekler bölgeden uzaklaştı.

Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, mahallede son zamanlarda artan başıboş sokak köpekleri nedeniyle saldırılara sıkça tanık olduklarını belirtti. Özellikle kadınlar ve çocukların mahallede güvenle yürüyemediğini vurgulayan Tunç, bu sorunun çözülmesi için Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyeleri ile iletişime geçtiklerini açıkladı. Muhtar Tunç, sokak köpeklerinin mahalleden alınarak barınağa götürülmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.