Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölümden döndü.

Olay, Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Evinin bulunduğu site önünde oynayan 9 yaşındaki Belinay Özbek, mahallerinin sokakta beslediği başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yaklaşık 7 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, vücudunun 12 yerinden ısırılırken, çevredekilerin müdahalesi ile parçalanmaktan güçlükle kurtuldu. Çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



“BİR ÇOCUĞUN CANI BU KADAR KIYMETSİZ Mİ?"



Özbek’in Kangal Köpeği Yetiştiricisi olan babası İsmail Özbek yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sokaklarda beslenip başıboş bırakılmasını eleştirerek, “Bunun sorumluları hayvan severler derneği neredesiniz? Belediye olarak görevinizin başında olmalısınız. Bu sürekli devam eden bir olay. Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor.Yeter artık, bu kaçıncı olay bir çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz” dedi.



“PROBLEM KÖPEKLER DEĞİL, SAHİPLERİ”



Problemin köpeklerde değil köpek sahiplerinde olduğunu söyleyen Özbek, “Bizim buradaki şikayetimizin en büyük konusu köpekler değil, onların sahipleri. Bakamayacağınız bir köpeği niye alıyorsunuz. Benim de köpek çiftliğimde 100 tane köpeğim var, neden kimseyi ısırmıyorlar? Çünkü almışsam bakmakla yükümlüyüm. Köpekler de cezasını çekecek ama onlara o komutu veren o şekilde yetiştiren insanlar da çekecek” şeklinde konuştu.

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