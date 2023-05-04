Sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın öldürüldüğü yere çiçek ve müzik aletleri bırakıldı

Arkadaşları Cihan Aymaz'ın öldürüldüğü noktaya, "Kardeşimizi Kaybettik", "Başımız Sağolsun", "Sokak Müzisyeniyim Burada Bıçaklanarak Öldürüldüm" yazılı dövizler asıldı.



Kadıköy'de fotoğrafçılık yapan Mehmet Yıldız “Çok iyi bir insandı, sadece ekmeği için buradaydı. Kimseye karışmazdı. Parça istemiş çocuk da çalamıyorum deyince bıçaklamış." diye konuştu.

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