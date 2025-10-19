Sokak orasında ölümlü kaza

Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

M.K.'nın kullandığı otomobil, sokak arasından hızla caddeye çıktığı sırada cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Ali Aydın'a (19) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle savrulan Aydın, bir sitenin giriş kapısına başını çarptı. Kazaya karışan kadın sürücü, Aydın’ın yerde hareketsiz yattığını görünce olay yerinden kaçtı.

OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

Sürücü M.K., aracını Beylikdüzü Barış Mahallesi Adaçiftliği Caddesi’nde bırakarak ortadan kayboldu.

Başka bir motokuryenin kaçan aracı fark ederek polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kimliği ve yeri tespit edilen sürücü, kısa sürede polis tarafından gözaltına alınırken kazada ağır yaralanan Ali Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.