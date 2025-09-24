Sokak orasında önce dayak sonra gasp

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde işten çıktıktan sonra motosikletiyle evine gitmek isteyen Yunus B., yolda bir kişiyle tartışmaya başladı.



Tartışmanın ardından yoluna devam eden Yunus B., evinin yakınındaki otoparka geldiği sıradan 6 kişi tarafından önü kesildi.



Şüpheliler, Yunus B.'ye yumruklarla saldırıp kişisel eşyalarını gasp etti.



Hastaneye giderek darp raporu alan Yunus B., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı.

