Sokak ortasında 9 kurşunla cinayet: 4 tutuklama

Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’nde halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35) isimli kişi, sokakta yürüdüğü esnada husumetli olduğu kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilgili 8 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 kişiden 4'ü adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KAN DAVASI İDDİASI

4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi. Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.