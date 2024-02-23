Sokak ortasında 9 kurşunla cinayet: 4 tutuklama

Gaziantep'te Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi.

Sokak ortasında 9 kurşunla cinayet: 4 tutuklama

Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’nde halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35) isimli kişi, sokakta yürüdüğü esnada husumetli olduğu kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilgili 8 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 kişiden 4'ü adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAN DAVASI İDDİASI

4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi. Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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