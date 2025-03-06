Sokak ortasında akran zorbalığı: Önce özür dilettiler, sonra dövdüler

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi 23 Nisan Caddesi'nde iddiaya göre 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen iki çocuk, daha önce tartıştıkları bir çocuğu caddede yürürken durdurdu.

Kendilerinden özür dilemesi yönünde baskı kurdukları çocuğu cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, daha sonra dövdü.

Bu sırada yoldan geçenlerin ayırmaya çalıştığı kavga bir süre sonra son buldu.

Dövülen çocuğun ailesinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.