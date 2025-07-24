Sokak ortasında alacak kavgası

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde alacak anlaşmazlığı tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken bir kişi de tutuklandı.

Sokak ortasında alacak kavgası

Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Odunpazarı Yolu Sokak'ta 21 Temmuz'da saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle sosyal medyada tartışan grup, sokakta buluştu.

Tarafların tartışması, kavgaya dönüştü.

Gruptakilerden birinin diğerine yumruk atmasıyla çıkan kavgaya diğerleri de dahil oldu. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalan kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, hastaneye götürüldü.

TUTUKLANDI

Polisin gözaltına aldığı, kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişiden biri çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...