Sokak ortasında annesini tekme ve yumrukla dövdü
İstanbul'da bir kişi sokak ortasında annesini tekme ve yumruklarla dövdü.
İstanbul Sultangazi'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı.
OĞLUNUN DARBELERİNDEN KORUNMAYA ÇALIŞTI
Anne, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı.
Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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