Sokak ortasında annesini tekme ve yumrukla dövdü

İstanbul Sultangazi'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı.

OĞLUNUN DARBELERİNDEN KORUNMAYA ÇALIŞTI

Anne, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı.

