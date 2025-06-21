Sokak ortasında annesini tekme ve yumrukla dövdü

İstanbul'da bir kişi sokak ortasında annesini tekme ve yumruklarla dövdü.

Sokak ortasında annesini tekme ve yumrukla dövdü

'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı.

OĞLUNUN DARBELERİNDEN KORUNMAYA ÇALIŞTI

, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı.

Sokak ortasında annesini tekme ve yumrukla dövdü - 1 Olay anı

Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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