Sokak ortasında araçlara çarpıp kaçtı

İstanbul Avcılar'da Eren Şen'in yol kenarına park ettiği otomobilin yanından geçen kamyonet, sürücüsünün geri manevra yapması üzerine otomobile çarptı.

Kamyonet şoförü kazanın ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Çarpmanın etkisi ile Şen'in otomobili ve arkasındaki hafif ticari araç hasar gördü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Otomobilin sahibi Eren Şen, otomobiline kasıtlı olarak çarpıldığını iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kamyonet kısa sürede bulundu.

Kamyonet sahibi Şen'den özür dileyerek zararını karşılayacağını belirtti.