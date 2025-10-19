Sokak ortasında arkadaşını bıçakladı

Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi Gökçeşme Sokak’ta E.S ile kadın arkadaşı M.Ç., sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmada E.S., üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'yi bıçakladı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Ç., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

6 BIÇAK DARBESİ

Karın ve kol bölgesine 6 bıçak darbesi aldığı belirtilen M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



E.S., devriye görevine giden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.