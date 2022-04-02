Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen servis şoförünün katili tutuklandı

Denizli'de Aktepe Mahallesi 2421/11 Sokak'ta gece saatlerinde yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacakları ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi.

Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin evli, 2 çocuk babası Eyüp Gökmen Ağdaş olduğunu tespit edildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Ağdaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ağdaş'ın cenazesi bugün öğlen Kayhan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öldürülen Ağdaş'ın katil zanlısı olduğu belirlenen tekstil işçisi Rıdvan Barın, polis tarafından gözaltına alındı. Barın, ifadesinde suçunu itiraf edip, Ağdaş'ın eşinin çalıştığı tekstil atölyesinin servis şoförü olduğunu ve eşini taciz ettiği için çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürdüğünü söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barın, tutuklandı.