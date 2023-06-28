Sokak ortasında bıçaklı dehşet

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan Vahap Kaya, "Bir bağırma geldi. Hemen dışarı fırladık. Elinde bıçak vardı. Peş peşe defalarca sapladı. Genç arkadaş bunu yumruklamaya başladı. Sonra bıçaklanınca da yolun ortasına kaçıp düştü. Orada da bıçaklamaya çalıştı ama biz engel olduk. Biz tampon yaptık sonradan sağlıkçılar geldi. Vuran vatandaş kaçmadı. Biz de konuşmaya çalıştık ve polisi aradık. Durumu çok ağırdı. Çok yüksek sesle bağırıyordu." dedi.