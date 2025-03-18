Sokak ortasında bıçaklı saldırı

Karaman'da saat 03.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Süleyman U. (38), iddiaya göre iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, iki şüpheli kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.