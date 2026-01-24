Sokak ortasında bomba paniği
Şüpheli çanta patlatıldı
Iğdır’da sokakta bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden kıyafetler çıktı.
Bağlar Mahallesi’nde bomba paniği yaşandı.
Çocuk oyun işletmesinin önünde sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede bulunan vatandaşlar güvenli alanlara uzaklaştırıldı.
Bomba imha uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek şüpheli çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı.
Patlamanın ardından yapılan incelemede çantanın içinde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmazken çocuk kıyafetleri bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.