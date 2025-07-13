Sokak ortasında çifte infaz

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki kişi sokak ortasında öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Cahi mahallesinde meydana geldi.



Sokakta yürüyen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırına uğradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Kaya ve Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.