Sokak ortasında cinayet: Silahlı ve bıçaklı saldırıda öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Atilla Mahallesi İnönü Caddesi'nde Mehmet Aydın (42), yanına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.



Olay sonrası şüpheliler bir otomobille kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.