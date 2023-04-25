Sokak ortasında cinayet: Silahlı ve bıçaklı saldırıda öldürüldü

İzmir Konak'ta 42 yaşındaki Mehmet Aydın cadde üzerinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Aydın tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sokak ortasında cinayet: Silahlı ve bıçaklı saldırıda öldürüldü

'in Konak ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atilla Mahallesi İnönü Caddesi'nde Mehmet Aydın (42), yanına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay sonrası şüpheliler bir otomobille kaçtı.

Sokak ortasında cinayet: Silahlı ve bıçaklı saldırıda öldürüldü - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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