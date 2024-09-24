Sokak ortasında cinayet: Yaren'i öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Kümbet Mahallesi'nde iddiaya göre Yusuf Bektaş (26), sokak ortasında 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla vurup, daha sonra aynı silahla kendine ateş etti.

Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri hem genç kızın hem de Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis genç kız ile Bektaş arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyor.