Sokak ortasında cinsel taciz ve dayak: Üç saldırgan tutuklandı

Kayseri’de G.K. isimli kadına cinsel tacizde bulunup, dövdükleri belirlenen üç kişi polis tarafından yakalandı. Birçok suçtan kayıtları bulunan şüpheliler, tutuklandı.

Sokak ortasında cinsel taciz ve dayak: Üç saldırgan tutuklandı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’de bir kadına cinsel tacizde bulunup, döven üç saldırgan tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi’nde yaşandı.

G.K. isimli kadının, yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerinin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sokak ortasında cinsel taciz ve dayak: Üç saldırgan tutuklandı - 1 G.K. isimli kadın yolda hareketsiz halde yatarken bulundu

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.’ye saldırdığı belirlenen ve hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. ile 14 suç kaydı bulunan G.T. ve 3 suç kaydı bulunan S.K. saklandıkları evde yakalandı.

Sokak ortasında cinsel taciz ve dayak: Üç saldırgan tutuklandı - 2 Saldırganların çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi

TUTUKLADILAR

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece cinsel saldırı ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...