Sokak ortasında cinsel taciz ve dayak: Üç saldırgan tutuklandı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR



İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.’ye saldırdığı belirlenen ve hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. ile 14 suç kaydı bulunan G.T. ve 3 suç kaydı bulunan S.K. saklandıkları evde yakalandı.