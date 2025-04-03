Sokak ortasında cinsel taciz ve dayak: Üç saldırgan tutuklandı
Kayseri’de G.K. isimli kadına cinsel tacizde bulunup, dövdükleri belirlenen üç kişi polis tarafından yakalandı. Birçok suçtan kayıtları bulunan şüpheliler, tutuklandı.
Kayseri’de bir kadına cinsel tacizde bulunup, döven üç saldırgan tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi’nde yaşandı.
G.K. isimli kadının, yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerinin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR
İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.’ye saldırdığı belirlenen ve hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. ile 14 suç kaydı bulunan G.T. ve 3 suç kaydı bulunan S.K. saklandıkları evde yakalandı.
TUTUKLADILAR
Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece cinsel saldırı ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kadına şiddet
- Kayseri
- Cinsel Taciz