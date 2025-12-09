Sokak ortasında çocuğa şiddet

09.12.2025 13:12

Sokak ortasında çocuğa şiddet
DHA

Adana'da 12 yaşındaki çocuğun bisikletten düşmesine neden olup boğazını sıkarak saldıran şüpheliler gözaltına alındı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde sokakta yürüyen Cumali Y. (24) ile Adem T. (34), arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren 12 yaşındaki Ç.A.D.'ye bilinmeyen bir nedenle tepki gösterdi. 

 

Ç.A.D., korkup bisikletten yere düşerken şüpheliler tarafından boğazı sıkılarak tartaklandı. 

 

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin şikayeti sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve adreslerinde yakaladı. 

 

Emniyete götürülen şüphelilerden Cumali Y., sorgusunda, "Akrobatik hareketler yapıyordu. Biz bir şey yapmadık, kendisi düştü." dedi. 

 

Şüphelilerin, gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

